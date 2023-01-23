『MU SPORTS エムユースポーツ ShuShuモチーフ指先カット両手グローブ 703H6810 アイボリー M【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 06時 03分に出品され04月20日 06時 03分に終了予定です。即決価格は7,928円に設定されています。現在395件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MU SPORTS エムユースポーツ ShuShuモチーフ指先カット両手グローブ 703H6810 アイボリー M
【商品説明】
MU SPORTS エムユースポーツ ShuShuモチーフ指先カット両手グローブ 703H6810 アイボリー M
・サイズ:S(17-18cm)
・ポリエステル/ポリウレタン
・両手
・指先無し
・色：アイボリー
X0BJ282MMK
【サイズ】
高さ : 2.00 cm
横幅 : 15.10 cm
奥行 : 24.50 cm
重量 : 60.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7928円
395 入札履歴
終了
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