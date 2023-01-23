『We are KinKi Kids Dome Concert 2016-2017 TSUYOSHI & YOU & KOICHI(初回 (中古品)【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 19時 30分に出品され03月10日 19時 30分に終了予定です。即決価格は7,925円に設定されています。現在128件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
(中古品)
We are KinKi Kids Dome Concert 2016-2017 TSUYOSHI & YOU & KOICHI(初回盤) [DVD]
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【商品説明】
We are KinKi Kids Dome Concert 2016-2017 TSUYOSHI & YOU & KOICHI(初回盤) [DVD]
内容紹介
We are KinKi Kids!!
CDデビュー20周年を迎える節目の年。
その幕開けに行われた、記念すべきコンサートが遂に映像化!!
KinKi Kids 20年の歴史を綴ったヒットソングメドレーは超必見!! 初回盤のみ、2017年元旦のMCを特典映像として収録。
KinKi Kids 20th Anniversary キャンペーン
デビュー20周年を記念して、2017年の20周年YEAR終了までにリリースするKinKi Kidsの商品を対象とした、キャンペーンを実施中です。
対象商品のポイントを集めて頂くと、ポイント数に応じて特典をプレゼントします。詳細はジャニーズ・エンタテ
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落札価格7925円
128 入札履歴
終了
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