We are KinKi Kids Dome Concert 2016-2017 TSUYOSHI & YOU & KOICHI(初回 (中古品)【お歳暮】

We are KinKi Kids Dome Concert 2016-2017 TSUYOSHI & YOU & KOICHI(初回盤) [DVD]



We are KinKi Kids Dome Concert 2016-2017 TSUYOSHI & YOU & KOICHI(初回盤) [DVD]

内容紹介



We are KinKi Kids!!

CDデビュー20周年を迎える節目の年。

その幕開けに行われた、記念すべきコンサートが遂に映像化!!

KinKi Kids 20年の歴史を綴ったヒットソングメドレーは超必見!! 初回盤のみ、2017年元旦のMCを特典映像として収録。



KinKi Kids 20th Anniversary キャンペーン

デビュー20周年を記念して、2017年の20周年YEAR終了までにリリースするKinKi Kidsの商品を対象とした、キャンペーンを実施中です。

