『Harrows Siege 90%タングステンソフトチップダーツ(20) had6362【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 10時 31分に出品され03月31日 10時 31分に終了予定です。即決価格は7,923円に設定されています。現在133件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Harrows Siege 90%タングステンソフトチップダーツ(20) had6362



【商品説明】

・バレル重量 : 18.0g

・全長 : 50.0mm

・刻み : リングカット

・形状 : ストレート

・最大径 : 6.5mm



【サイズ】

高さ : 0.13 cm

横幅 : 10.16 cm

奥行 : 17.78 cm

重量 : 30.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。