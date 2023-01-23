『森のブナつみき2段 W-44【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 11時 22分に出品され03月18日 11時 22分に終了予定です。即決価格は7,923円に設定されています。現在3件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 本体サイズ : 308*254*780mm(木箱)

男女共用

対象年齢 : 3歳から

主な製造国 : 日本



おもちゃ:赤ちゃん・幼児のおもちゃ:積み木