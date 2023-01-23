『フィトメール モイスチャー プロテクティブ クリーム 50ml 美容 コスメ 化粧品 コスメチック コスメティック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 19時 44分に出品され04月15日 19時 44分に終了予定です。即決価格は7,921円に設定されています。現在849件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
正規品です。安心して、ご購入して下さい。 使用方法 適量（大きめのパール粒大）を手にとり、顔全体から首になじませてください。 商品名フィトメール モイスチャー プロテクティブ クリーム 50ml ブランドPHYTOMER（フィトメール） 仕様内容量：50ｍL 全成分水 トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル トリ脂肪酸（Ｃ１０−１８）グリセリル セテアリルアルコール グリセリン ジメチコン ＤＰＧ 水添ココグリセリル イソステアリン酸イソステアリル オクチルドデカノール アンズ核油 ポリメタクリル酸メチル （アクリロイルジメチルタウリンアンモニウム／ＶＰ）コポリマー ＥＤＴＡ−２Ｎａ アッケシソウエキス ウラボシヤハズエキス エチルヘキシルグリセリン 海塩 海水 加水分解アルギン カプリリルグリコール カプリル酸プロピルヘプチル カラギーナンＮａ カルボマー キサンタンガム クロレラエキス コレステロール シアバターノキエキス シア脂 ジメチコノール ステアロイルグルタミン酸Ｎａ セラミドＡＰ セラミドＥＯＰ セラミドＮＰ ソバ種子エキス ...続きは商品説明をご覧ください。
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落札価格7921円
849 入札履歴
終了
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