『2人用 インナーテント 蚊帳 モスキートネット 超軽量 携帯式 蚊除け 登山用 通気性 設営簡単 キャリーバッグ ペグ付き アウトドア用品【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 23時 03分に出品され03月04日 23時 03分に終了予定です。即決価格は7,919円に設定されています。現在110件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
2人用 インナーテント 蚊帳 モスキートネット 超軽量 携帯式 蚊除け 登山用 通気性 設営簡単 キャリーバッグ ペグ付き アウトドア用品
【商品説明】
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【サイズ】
高さ : 9.80 cm
横幅 : 16.00 cm
奥行 : 30.80 cm
重量 : 680.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7919円
110 入札履歴
終了
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