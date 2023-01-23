『2人用 インナーテント 蚊帳 モスキートネット 超軽量 携帯式 蚊除け 登山用 通気性 設営簡単 キャリーバッグ ペグ付き アウトドア用品【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 23時 03分に出品され03月04日 23時 03分に終了予定です。即決価格は7,919円に設定されています。現在110件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

2人用 インナーテント 蚊帳 モスキートネット 超軽量 携帯式 蚊除け 登山用 通気性 設営簡単 キャリーバッグ ペグ付き アウトドア用品



【商品説明】

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【サイズ】

高さ : 9.80 cm

横幅 : 16.00 cm

奥行 : 30.80 cm

重量 : 680.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。