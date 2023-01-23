『バボラ (Babolat) RACKET HOLDER 6 (テニス用ラケットバッグ 6本収納) PURE DRIVE (ピュアドライブ)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 03時 12分に出品され03月10日 03時 12分に終了予定です。即決価格は7,918円に設定されています。現在843件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

バボラ (Babolat) RACKET HOLDER 6 (テニス用ラケットバッグ 6本収納) PURE DRIVE (ピュアドライブ)



【商品説明】

・Department Name: Unisex Adult

・Number of Handles: 2

・Number of Straps: 2

・Number of storage spaces: 1

・Size: 29.5 x 12.6 x 12.6 inches (75 x 32 x 32 cm); Number of Pockets: 2 main compartments， 2 side pockets

・Storage Capacity: 6 rackets， Capacity: 10.9 gal (42 L)



【サイズ】

高さ : 10.80 cm

横幅 : 35.00 cm

奥行 : 77.30 cm

重量 : 1.24 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。