バボラ (Babolat) RACKET HOLDER 6 (テニス用ラケットバッグ 6本収納) PURE DRIVE (ピュアドライブ)【2024年最新】

商品情報

【商品名】

バボラ (Babolat) RACKET HOLDER 6 (テニス用ラケットバッグ 6本収納) PURE DRIVE (ピュアドライブ)



【商品説明】

・Department Name: Unisex Adult

・Number of Handles: 2

・Number of Straps: 2

・Number of storage spaces: 1

・Size: 29.5 x 12.6 x 12.6 inches (75 x 32 x 32 cm); Number of Pockets: 2 main compartments, 2 side pockets

・Storage Capacity: 6 rackets, Capacity: 10.9 gal (42 L)



【サイズ】

高さ : 10.80 cm

横幅 : 35.00 cm

奥行 : 77.30 cm

重量 : 1.24 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。