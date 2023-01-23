『プリンストン ED-R1100-A Edifier製 ブックシェルフ型マルチメディアスピーカー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 22時 57分に出品され03月14日 22時 57分に終了予定です。即決価格は7,917円に設定されています。現在445件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

プリンストン ED-R1100-A Edifier製 ブックシェルフ型マルチメディアスピーカー



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 26.70 cm

横幅 : 34.00 cm

奥行 : 34.50 cm

重量 : 5.03 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。