『歯間ブラシ、背歯ブラシピック トゥースブラシ 各20本 (2パック) Interdental Angled Brush，Back 並行輸入品【お歳暮】』はヤフオクでから04月16日 20時 16分に出品され04月16日 20時 16分に終了予定です。即決価格は7,916円に設定されています。現在434件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名: 歯間ブラシ、背歯ブラシピック トゥースブラシ 各20本 (2パック) Interdental Angled Brush，Back Teeth Brush Picks，Tooth Brush，20 Each (Pack of 2)

ブランド: ASM

商品サイズ: 20 Count (Pack of 2)

高さ: 13cm

横幅: 10cm

奥行: 4cm

重量: 113g

商品番号: ASMYFS02