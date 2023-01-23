『歯間ブラシ、背歯ブラシピック トゥースブラシ 各20本 (2パック) Interdental Angled Brush，Back 並行輸入品【お歳暮】』はヤフオクでから04月16日 20時 16分に出品され04月16日 20時 16分に終了予定です。即決価格は7,916円に設定されています。現在434件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名: 歯間ブラシ、背歯ブラシピック トゥースブラシ 各20本 (2パック) Interdental Angled Brush，Back Teeth Brush Picks，Tooth Brush，20 Each (Pack of 2)
ブランド: ASM
商品サイズ: 20 Count (Pack of 2)
高さ: 13cm
横幅: 10cm
奥行: 4cm
重量: 113g
商品番号: ASMYFS02
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落札価格7916円
434 入札履歴
終了
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