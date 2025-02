歯間ブラシ、背歯ブラシピック トゥースブラシ 各20本 (2パック) Interdental Angled Brush，Back 並行輸入品【お歳暮】

商品情報

商品名: 歯間ブラシ、背歯ブラシピック トゥースブラシ 各20本 (2パック) Interdental Angled Brush,Back Teeth Brush Picks,Tooth Brush,20 Each (Pack of 2)

ブランド: ASM

商品サイズ: 20 Count (Pack of 2)

高さ: 13cm

横幅: 10cm

奥行: 4cm

重量: 113g

商品番号: ASMYFS02