『Satechi USB-C M.2 SSDケース 工具不要 (PCIE NVME/SATA 両対応) USB3.2 Gen 2， 10 Gb【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 20時 54分に出品され03月21日 20時 54分に終了予定です。即決価格は7,916円に設定されています。現在762件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Satechi USB-C M.2 SSDケース 工具不要 (PCIE NVME/SATA 両対応) USB3.2 Gen 2， 10 Gb



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 2.20 cm

横幅 : 8.00 cm

奥行 : 16.10 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。