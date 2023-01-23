エプソン カラー プリンター インクジェット複合機 カラリオ EW-452A 2019年モデル【年末の贈り物】

商品情報

【商品概要】

すっきりコンパクトで、文書がキレイ。

スマホとの接続がさらにカンタン!

機能:コピー/スキャン/プリンター

最大用紙サイズ: A4

液晶サイズ: 1.44型液晶パネル

インクタイプ: 4色(黒顔料・カラー染料)/独立型

給紙:背面給紙、対応OS:Windows XP~ /Mac OS 10.6.8~

接続方法:無線LAN (Wi-Fi) 対応、USB対応

自動両面印刷:対応 交換式メンテナンスボックス対応

スマホとの接続がさらにカンタン:iPhoneなら、標準カメラでQRコードを読み込むだけで接続が可能になります。Androidなら、アプリでプリンターを選択するだけで接続できます。(注)iOS11以降の標準カメラアプリを使用してください。iOS10以前の標準カメラアプリやその他のQRコード読み取りアプリではプリンター接続できません。



【商品説明】

説明



商品紹介



プリンター、コピー、スキャナーの機能を備えたコンパクトでスタイリッシュなデザイン。置き場所を選びません。くっきりブラックで文書がキレイ。

インク色数4色

印刷可能最大用紙サイズA4





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