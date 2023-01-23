『エプソン カラー プリンター インクジェット複合機 カラリオ EW-452A 2019年モデル【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 00時 40分に出品され03月03日 00時 40分に終了予定です。即決価格は7,914円に設定されています。現在691件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
すっきりコンパクトで、文書がキレイ。
スマホとの接続がさらにカンタン!
機能:コピー/スキャン/プリンター
最大用紙サイズ: A4
液晶サイズ: 1.44型液晶パネル
インクタイプ: 4色(黒顔料・カラー染料)/独立型
給紙:背面給紙、対応OS:Windows XP~ /Mac OS 10.6.8~
接続方法:無線LAN (Wi-Fi) 対応、USB対応
自動両面印刷:対応 交換式メンテナンスボックス対応
スマホとの接続がさらにカンタン:iPhoneなら、標準カメラでQRコードを読み込むだけで接続が可能になります。Androidなら、アプリでプリンターを選択するだけで接続できます。(注)iOS11以降の標準カメラアプリを使用してください。iOS10以前の標準カメラアプリやその他のQRコード読み取りアプリではプリンター接続できません。
【商品説明】
説明
商品紹介
プリンター、コピー、スキャナーの機能を備えたコンパクトでスタイリッシュなデザイン。置き場所を選びません。くっきりブラックで文書がキレイ。
インク色数4色
印刷可能最大用紙サイズA4
【当店からの連絡】
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落札価格7914円
691 入札履歴
終了
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