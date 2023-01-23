『スラッシャー リュック 25L (コーティング) THR-144 / Coating Backpack A4収納 BKWT_ブラック・ホワイ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 19時 17分に出品され03月26日 19時 17分に終了予定です。即決価格は7,911円に設定されています。現在853件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スラッシャー リュック 25L (コーティング) THR-144 / Coating Backpack A4収納 BKWT_ブラック・ホワイ
【商品説明】
・PC収納可
・タテ50cmxヨコ29cmxマチ19cm
・ポケットの数:3(外側2/内側1)
・メイン素材: 100% ポリエステル
・留め具の種類: バックル
・表地: 合繊
・重量:730g
【サイズ】
高さ : 7.40 cm
横幅 : 38.00 cm
奥行 : 53.80 cm
重量 : 1.06 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7911円
853 入札履歴
終了
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