『レゴ(leg0) デュプロ はじめてのデュプロ いろいろのりものボックス 10886 知育玩具 ブロック おもちゃ 男の子 車【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 06時 51分に出品され04月11日 06時 51分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在479件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
「商品情報」商品紹介
はじめてのデュプロ いろいろのりものボックスで、カラフルな乗り物を何度も作って遊びましょう。ブロックを色で分けて、ヘリコプターやタクシー、ごみ収集車、消防車を作ったり、すべての色のブロックを混ぜて自由に作品を作ることもできます。大きなデュプロブロックをいくつか組み合わせるだけで楽しい乗り物が完成します。昔ながらの車のおもちゃを組み立て、動かして遊びながら手先の動きをコントロールする力を身につけ、想像力を刺激することができる、幼稚園・保育園に通う子どもたちのために作られたセットです。デュプロのブロックは、小さなお子さまが安全に楽しく遊べるように作られています。
安全警告
レゴデュプロ以外の製品には、小さな部品が入っています。間違って飲み込む危険がありますので、4才未満のお子さまには遊ばせないでください。「主な仕様」【車好きから創造力へ】シンプルのタクシーから、ゴミ収集車、救急車、ヘリコプター、船などに、陸海空の色んな乗り物を簡単に組み立てることができます。信号を置き、同時に4台の車で交通整理のごっこ遊びも好きになります。遊ぶことがも
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落札価格7910円
479 入札履歴
終了
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