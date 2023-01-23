『施設用 あゆみ ダブルマジックIIヘリンボン 9E グレー サイズ:4L(26.0-26.5cm) 7025 左右セット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 19時 44分に出品され04月16日 19時 44分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在401件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ワイドサイズ(5E・7E・9E)が既製品に。 足囲を合わせて歩行も安心。表素材:綿100%内素材:ポリエステル100%底材:合成底(EVA)