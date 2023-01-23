『スパークリングワイン 4本セット ワイン通販 北海道 OcciGabiWine(オチガビワイン) 余市ワイン 日本ワイン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 20時 55分に出品され03月31日 20時 55分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在378件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 OcciGabiWinery で作られたスパークリングワイン4本セット

赤スパークリングワイン

・ルージュ



白スパークリング

・シャルドネ

・ブラン

・ケルナー