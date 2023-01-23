『PAN AM パンナム ゴルフ PACC-01 セルフスタンド クラブケース ホワイト【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 09時 22分に出品され03月18日 09時 22分に終了予定です。即決価格は7,909円に設定されています。現在316件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PAN AM パンナム ゴルフ PACC-01 セルフスタンド クラブケース ホワイト
【商品説明】
・サイズ：47インチ対応素材：PU生産国：中国
・カラー：ＷＨ
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7909円
316 入札履歴
終了
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