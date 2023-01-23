『ハイゴールド(Hi-GOLD) バット オレンジ 80cm 内野向けノックバット KB-80H【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 12時 09分に出品され03月29日 12時 09分に終了予定です。即決価格は7,905円に設定されています。現在232件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ハイゴールド(Hi-GOLD) バット オレンジ 80cm 内野向けノックバット KB-80H
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 12.50 cm
奥行 : 80.00 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7905円
232 入札履歴
終了
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