『大人用紙おむつ類アテント 長時間モレ安心パッド ワイドタイプ ４回吸収 ３８枚４個セット（ケース販売）【年末の贈り物】』はヤフオクでから02月13日 17時 08分に出品され02月13日 17時 08分に終了予定です。即決価格は7,901円に設定されています。現在868件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
大人用紙おむつ類アテント 長時間モレ安心パッド ワイドタイプ ４回吸収 ３８枚４個セット（ケース販売）
【商品説明】
・３８枚【４個セット（ケース販売）】
【サイズ】
高さ : 25.00 cm
横幅 : 36.00 cm
奥行 : 46.00 cm
重量 : 8.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7901円
868 入札履歴
終了
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