『エース ビジネス トートバッグ ブラック A4対応 No.61113 黒/トート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 05時 05分に出品され03月27日 05時 05分に終了予定です。即決価格は7,900円に設定されています。現在595件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 開閉:ファスナー式、内ポケット×3、前面ポケット×3、側面ポケット×2

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ エース

ビジネス

トートバッグ

ブラック

A4対応

No.61113

黒/トート