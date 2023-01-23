『土佐鶴 しぼりたて 新酒 1.8L 1800ml パック 1ケース 6本 清酒 土佐鶴酒造 送料無料 送料無料【2024年最新】 』はヤフオクでから05月01日 02時 24分に出品され05月01日 02時 24分に終了予定です。即決価格は7,896円に設定されています。現在714件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
華やかな香りとフレッシュな味わいが好評のしぼりたて新酒が、手軽なパックで新登場。
ぜひご家庭で蔵出しの風味をお楽しみください。
送料に関しまして
※「送料無料」です。
【東北・北海道・沖縄・離島は送料無料の対象外になります】
送料無料の商品は、東北・北海道・沖縄は別途送料をご負担いただきます。
（1個口につき 東北 400円、北海道・沖縄 1，200円）
当店より改めまして送料のご連絡を差し上げますのでよろしくお願いします。
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落札価格7896円
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終了
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