『土佐鶴 しぼりたて 新酒 1.8L 1800ml パック 1ケース 6本 清酒 土佐鶴酒造 送料無料 送料無料【2024年最新】 』はヤフオクでから05月01日 02時 24分に出品され05月01日 02時 24分に終了予定です。即決価格は7,896円に設定されています。現在714件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 華やかな香りとフレッシュな味わいが好評のしぼりたて新酒が、手軽なパックで新登場。

ぜひご家庭で蔵出しの風味をお楽しみください。



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