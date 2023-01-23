マフラー メンズJTJFIT Winter Knit Beanie Hat Long Scarf and Touchscreen Glove Set【年末の贈り物】

【お問い合わせについて】

商品ページのオレンジ色のボタン「商品をカートに入れる」の下に「この商品についてお問い合わせ」からご連絡をお願いします。

※電話でのお問い合わせはトラブル防止の為対応しておりませんのでご理解ご協力をお願い致します。



注意事項



数多くのショップの中から当店の商品をご覧いただきまして、誠にありがとうございます。当店では誠心誠意を持って皆様を笑顔にする海外平行輸入品をお届けいたします。当店にご希望商品が無ければお探し致しますので購入ボタンの下にございます「この商品についてお問い合わせ」からご連絡下さいませ。



当店の販売するメインの商品は海外輸入製品 となります。

商品説明や注意事項をご確認頂き、ご理解頂いた上でご注文頂けますよう、よろしくお願い致します。



海外輸入製品の特性等について

・当店の販売する商品は原則海外輸入製品となります。

・掲載している写真は、ご使用の端末の環境や撮影の光加減によって実際の商品のイメージと多少異なることがございます。またイメージ写真も含まれますのでタイトルや商品説明をご確認くださいませ。

・商品は新品未使用品ですが、工場の出荷段階でついた細かい傷や汚れなどがある場合もございます。予めご了承ください。

・外箱に長時間による輸送時の擦れや多少の凹みなどが生じる場合がございます。神経質な方やプレゼントとしてご購入は適しておりませんのでご注文をお控えください。

・海外製品の特性上、商品によっては品質仕様に多少の誤差・バラツキがある場合がございます。

大変恐縮ではございますが海外輸入商品としてご理解頂いた上でのご注文をお願いいたします。

・海外製品につき、原則日本語の説明書は付属いたしません。

・製品の取扱や操作方法などのサポート、説明書の翻訳等については対応致しかねます。予めご了承ください。



送料について

・基本【送料無料】となります。

※一部商品は、カート内で送料が表示されません。送料を含めたお支払い総額を「注文承諾メール」でお知らせいたしますので、必ずご確認ください。



発送方法について

・当店契約の米国の倉庫にて日本人スタッフによる検品、日本の倉庫へ発送を致します。

・商品が日本の倉庫に到着して日本国内発送手続き完了後、配送業者と追跡番号をご案内します。

・発送方法は、商品ごとに最適な発送方法を選択していますので、発送方法の指定は承っておりません。

・無地以外のパッケージや簡易包装でのお届けとなる場合がございます。



商品の海外配送状況の確認（追跡）について

・当店ではお客様にて海外発送状況を確認することはできません。当店にて責任をもって確認させていただきます。

それでもご不安な場合、気軽にお問い合わせください。

・国内の税関に到着しましたら、通関作業後、国内配送でおよそ２〜４営業日ほどでのお届けとなります。

・お届け時不在の場合（Absence. Attempted delivery）、不在通知の連絡先へお問い合わせ頂き、受け取りをお願い致します。

受け取らないまま２週間が経過すると、自動で返送されてしまいますので、追跡情報は必ずご確認ください。



商品到着時の破損・不具合等への対応について

・お届けした商品に相違があった場合や、商品到着時に破損・故障などの不具合があった場合には、状況が確認できる動画または写真を撮影していただき、【商品受取後７日以内】に当方へ注文履歴からお問い合わせツールにてご連絡ください。

こちらで状況を確認し、ご指摘の状況が確認できた場合は、同一商品を無償にて再発送させて頂きます。

その時点で在庫のご用意がない場合は、原則全額返金とさせて頂きます。

・上記期間内にご連絡頂けない場合は対応できかねますので、ご了承ください。

・海外製品のため、輸送時に外箱の擦れや凹み等が発生する場合がございます。商品本体の使用に問題がない場合は、交換・返金はお受けできません。



商品が届かない場合の対応について

発送国の祝日期間中や新型コロナウイルス流行といった特殊な状況下でない場合、

大半の商品は【発送後、平均２週間から１か月程度】で到着しますが、通関手続や運送会社の都合等により配送リードタイムがよく長期化する場合がございます。

万が一、発送後90日以内に到着しない場合は全額返金させて頂きます。※配送期間が長期化している場合でも「お金だけ頂いて商品は発送しない」といった詐欺行為は断じて行っておりませんので、ご安心頂けますと幸いです。



【！JAPANからの補償について】

・不良品や不具合があった場合は誠心誠意対応させて頂きますが、!JAPANからも補償が充実しておりますのでご安心ください。

【お買いものあんしん補償】

https://hosho.yahoo.co.jp/okaimono/

返品補償、宅配郵送事故補償、破損補償など、購入後のトラブルに対して!JAPANが補償してくれる制度です。



お届け日時、時間帯指定について

・海外からの発送につき配送所要日数にはばらつきがあるため、着日指定はお受けできかねます。

お急ぎの方は御注文をお控え頂きますよう、お願いいたします。

・同様の理由により、お届け時間のご指定もお受けできかねます。予めご了承ください。



代引きについて

・海外からの発送となりますので、代引きには対応致しかねます。予めご了承ください。



商品の同梱について

・違うご注文番号でも送り先が同じ住所の場合、基本同梱してお届けしますので予めご了承下さい。



領収書の発行について

領収書はご注文履歴から発行は可能です。



請求書、納品書の発行について

請求書や納品書の発行は可能です。ご入用の方はお申しつけください。

PDFをダウンロードできるURLをお知らせ致します。



その他

・商品の破損等やトラブルにより欠品が生じた場合には、ご注文をキャンセルさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。

・関税は当店が負担しますのでご安心くださいませ。

・大変多くのお問い合わせを頂いております。状況により、すぐに返信できない場合がございますが、必ず確認し対応致しますので、ご容赦頂けますと幸いです。





最後までご覧いただき、ありがとうございました。

この他にもたくさんの商品を取り扱っておりますので、どうぞご覧くださいませ。





