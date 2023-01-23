『puppia 犬用 胴輪 ダビンチハーネスジャンパー S，M brown/navy/pink犬 ペット ドッグ 洋服 (ネービー， ｓ)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 13時 56分に出品され03月29日 13時 56分に終了予定です。即決価格は7,890円に設定されています。現在497件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

puppia 犬用 胴輪 ダビンチハーネスジャンパー S，M brown/navy/pink犬 ペット ドッグ 洋服 (ネービー， ｓ)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 1.00 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 32.00 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。