『KANEBO(カネボウ) カネボウ クリーム イン デイ 40グラム (x 1)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 06時 24分に出品され03月22日 06時 24分に終了予定です。即決価格は7,889円に設定されています。現在844件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KANEBO(カネボウ) カネボウ クリーム イン デイ 40グラム (x 1)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.60 cm

横幅 : 6.80 cm

奥行 : 7.50 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。