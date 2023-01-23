『マクダビッド (McDavid) コンプレッション インナー パッド 付 (腰骨 尾骨 ふともも) M737 HEX サッド ショーツ 打撲【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 05時 29分に出品され03月05日 05時 29分に終了予定です。即決価格は7,888円に設定されています。現在516件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
腰骨・尾骨・大腿部前面をプロテクトするショーツhDc機能搭載(劣化しない吸汗・速乾機能)股下20cm(Lサイズの場合)バスケットボール公式戦使用OKUVカット 99%以上プロテクションレベル2
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落札価格7888円
516 入札履歴
終了
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