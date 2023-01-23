『ル クヴォン メゾン ド パルファムボタニカルコロンアブソリュート アクアミレフォリア 100mL グリーンシトラス 100%ヴィーガン処方【2024年最新】 』はヤフオクでから04月28日 00時 31分に出品され04月28日 00時 31分に終了予定です。即決価格は7,884円に設定されています。現在426件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ル クヴォン メゾン ド パルファムボタニカルコロンアブソリュート アクアミレフォリア 100mL グリーンシトラス 100%ヴィーガン処方



【商品説明】

・100%ヴィーガン/The Vegan Society(ヴィーガン協会)認証

・オードトワレ・EDT

・グリーンシトラス

・内容量：100mL

・原産国：フランス