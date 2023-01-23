3ヵ月レンタル エアバギーココ プレミア フロムバース GMPインターナショナル製ベビーカー【2025年度カレンダ】

商品情報

【この商品はレンタル商品です。販売商品ではありません。】



この商品のご説明

対象年齢：新生児〜4歳頃まで

サイズ 起立時：幅53.5cm×全長96cm×高さ105.5cm

折畳時：幅53.5cm×奥行40cm×高さ82cm

重量：10.3kg

耐荷重；27.5kgまで (シート22kg + バスケット5kg + ドリンクホルダー0.5kg まで)

UVカット率99%以上(UPF50+)、3段階に調整可能のサンキャノピー

オフロードタイヤ

しっかり自立するスタンドロック

115〜155の間で自由に角度調整ができるフレキシブルリクライニング

肩パッドと腰パッドが自然に立ち上がり、新生児の乗せ降ろしが簡単なオープンハーネス

座面と背もたれにエアメッシュクッション採用で通気性抜群&厚みが従来比25%アップしたコンフォートクッション

17L(耐荷重5kg)の大容量バスケット(シートと同素材のファブリック採用)

エアタイヤ&ベアリング、3角構造でスムーズな押し心地&方向転換も楽々

安心のハンドブレーキ

駅の改札も通れるらくらくサイズ

コンパクト折りたたみ

自立スタンド

欧州安全規格「EN 1888」適合

ベビートラベルシステム対応機種

定価：75，000(税抜)

2018年5月発売

