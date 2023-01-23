『3ヵ月レンタル エアバギーココ プレミア フロムバース GMPインターナショナル製ベビーカー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月23日 10時 28分に出品され04月23日 10時 28分に終了予定です。即決価格は7,882円に設定されています。現在907件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【この商品はレンタル商品です。販売商品ではありません。】
この商品のご説明
対象年齢：新生児〜4歳頃まで
サイズ 起立時：幅53.5cm×全長96cm×高さ105.5cm
折畳時：幅53.5cm×奥行40cm×高さ82cm
重量：10.3kg
耐荷重；27.5kgまで (シート22kg + バスケット5kg + ドリンクホルダー0.5kg まで)
UVカット率99%以上(UPF50+)、3段階に調整可能のサンキャノピー
オフロードタイヤ
しっかり自立するスタンドロック
115〜155の間で自由に角度調整ができるフレキシブルリクライニング
肩パッドと腰パッドが自然に立ち上がり、新生児の乗せ降ろしが簡単なオープンハーネス
座面と背もたれにエアメッシュクッション採用で通気性抜群&厚みが従来比25%アップしたコンフォートクッション
17L(耐荷重5kg)の大容量バスケット(シートと同素材のファブリック採用)
エアタイヤ&ベアリング、3角構造でスムーズな押し心地&方向転換も楽々
安心のハンドブレーキ
駅の改札も通れるらくらくサイズ
コンパクト折りたたみ
自立スタンド
欧州安全規格「EN 1888」適合
ベビートラベルシステム対応機種
定価：75，000(税抜)
2018年5月発売
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落札価格7882円
907 入札履歴
終了
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