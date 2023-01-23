『リボーンドール 人形 赤ちゃん フルシリコーン 女の子 ベビードール 選べる2色の目 57センチ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 13時 38分に出品され04月22日 13時 38分に終了予定です。即決価格は7,875円に設定されています。現在630件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 リボーンドール 人形 赤ちゃん フルシリコーン 女の子 ベビードール 選べる2色の目 57センチ



人形サイズ: 約57センチ

重さ: 約1.4キロ

素材: シリコーンビニール

目: ブルー/ブラウン

髪: 接着ウィッグ

服: 画像と同じお洋服



梱包内容

お洋服を着たお人形＋おしゃぶり＋証明書