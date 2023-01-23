『DXアンテナ ワイヤレスインターホン ドアホン 増設用室内子機 配線工事不要 DWA20R【お歳暮】』はヤフオクでから05月08日 14時 32分に出品され05月08日 14時 32分に終了予定です。即決価格は7,868円に設定されています。現在113件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
DELCATEC DXアンテナ ワイヤレスインターホン ドアホン 増設用室内子機 配線工事不要 DWA20R
【ブランド】
DELCATEC
【商品説明】
・※増設用の子機単体です。使用には親機が必要です。
【サイズ】
高さ : 3.90 cm
横幅 : 14.40 cm
奥行 : 18.90 cm
重量 : 290.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7868円
113 入札履歴
終了
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