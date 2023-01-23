『【6個セット】黒神Japan 60粒（くろかみジャパン） 美髪 白髪 艶髪 枝毛 切れ毛 ヘアケアサプリメント 黒髪ジャパン 黒神ジャパン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月18日 15時 12分に出品され04月18日 15時 12分に終了予定です。即決価格は7,868円に設定されています。現在432件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 6個販売です。送料無料！

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内容量：60粒入 ×6個



名称：食用酵母含有食品



原材料：

食用酵母（亜鉛、銅、ヨウ素含有）、こんぶ、

ツルドクダミ末、イチョウ葉エキス、

フィーバフューエキス末、ゴマ抽出物（セサミン含有）

（ごまを含む）、赤ワインエキス末、ローヤルゼリー、

ノコギリヤシエキス粉末／セルロース、

ステアリン酸カルシウム、微粒酸化ケイ素、

L-チロシン、L-メチオニン、ビタミンB12



使用上の注意

※体質に合わない場合は使用を中止してください。

※効果には個人差があります。

すべての方に効果を保証するものではありません。

※パッケージデザイン等は予告なく変更されることがあります。



区分：日本製 健康食品

広告：生活館

TEL ：会社概要参照



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