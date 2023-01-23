『【6個セット】黒神Japan 60粒（くろかみジャパン） 美髪 白髪 艶髪 枝毛 切れ毛 ヘアケアサプリメント 黒髪ジャパン 黒神ジャパン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月18日 15時 12分に出品され04月18日 15時 12分に終了予定です。即決価格は7,868円に設定されています。現在432件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
6個販売です。送料無料！
メール便対応
内容量：60粒入 ×6個
名称：食用酵母含有食品
原材料：
食用酵母（亜鉛、銅、ヨウ素含有）、こんぶ、
ツルドクダミ末、イチョウ葉エキス、
フィーバフューエキス末、ゴマ抽出物（セサミン含有）
（ごまを含む）、赤ワインエキス末、ローヤルゼリー、
ノコギリヤシエキス粉末／セルロース、
ステアリン酸カルシウム、微粒酸化ケイ素、
L-チロシン、L-メチオニン、ビタミンB12
使用上の注意
※体質に合わない場合は使用を中止してください。
※効果には個人差があります。
すべての方に効果を保証するものではありません。
※パッケージデザイン等は予告なく変更されることがあります。
区分：日本製 健康食品
広告：生活館
TEL ：会社概要参照
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落札価格7868円
432 入札履歴
終了
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