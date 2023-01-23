『エバニュー Evernew 一輪車 (エアタイヤ)16 2A ピンク EKD342-120 学校器機【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 13時 28分に出品され03月10日 13時 28分に終了予定です。即決価格は7,868円に設定されています。現在103件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 材質：ホイール部／ポリプロピレン、タイヤ／ラバー

サイズ：タイヤ／１６インチ、全高：６８〜７３ｃｍ

自重：４．２ｋｇ

仕様：適応身長＝１１５〜１３２ｃｍ

「カラーをご指定ください」１２０＝ピンク・７００＝青

付属品：スタンド付

原産国：中国