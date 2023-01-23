『Head テニスラケットカバー Youtek【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月19日 03時 18分に出品され04月19日 03時 18分に終了予定です。即決価格は7,864円に設定されています。現在928件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Head テニスラケットカバー Youtek



【商品説明】

・Headの公式Youtekラケットカバー。

・ラケット1本用。

・ラケットを保護します。

・試合との往復の持ち運びを簡単にします。



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 34.00 cm

奥行 : 74.00 cm

重量 : 190.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。