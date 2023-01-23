『〔まとめ〕純缶ミニ3P まぐろフレーク 195g(65g×3缶)［猫用フード］〔×24セット〕【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 07時 23分に出品され03月18日 07時 23分に終了予定です。即決価格は7,861円に設定されています。現在180件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 【まとめ】純缶ミニ3P まぐろフレーク 195g(65g×3缶)［猫用フード］【×24セット】 【ジャンル・特徴】 ベース素材はまぐろ100％ [ JNM3-1 ]