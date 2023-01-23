『プレシオサ HOTFIX MAXIMA シャムss16 (1440粒 業務用パック)【お歳暮】』はヤフオクでから05月01日 10時 43分に出品され05月01日 10時 43分に終了予定です。即決価格は7,859円に設定されています。現在875件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品カテゴリ デコダリア プレシオサ プレシオサHF MAXIMA HOTFIX MAXIMA レッド系 コスメ、美容、ヘアケア ネイル ネイルアート ラインストーン、パーツ

商品コード phf-siam-ss16qm-q1pcs