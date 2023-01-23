『フラワースタンド プランタースタンド 幅285mm ハイタイプ スクエア型 ホワイト 〔2個セット 〕 木製 moku ガーデニング 園芸【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月14日 21時 32分に出品され05月14日 21時 32分に終了予定です。即決価格は7,859円に設定されています。現在721件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 シンプルな天然木製 花台 プランターラック プラントスタンド

フラワースタンド プランタースタンド 幅285mm ハイタイプ スク

フラワースタンド プランタースタンド 幅285mm ハイタイプ スクエア型 ホワイト 〔2個セット 〕 木製 moku ガーデニング 園芸



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【商品名】 フラワースタンド プランタースタンド 幅285mm ハイタイプ スクエア型 ホワイト 【2個セット 】 木製 moku ガーデニング 園芸 【ジャンル・特徴】 フラワー プランター 棚 置き台 ディスプレイ ガーデニング 園芸 インテリア家具 インテリア雑貨 什器 店舗 リビング 玄関 お店 ショップ 生花店 花屋 リビング家具 ふらわーすたんど ぷらんたーすたんど はなだい ぷらんたーらっく ぷらんとすたんど 天然木 [ 91757 ] 【型番】91757 木製フラワースタンド ハイ スクエアmoku ホワイト （2個セット） 【サイズ（ｍｍ）】幅285 × 奥行285 × 高さ550 天板：245x240x17mm 耐荷重：5kg 【重量】2.7kg 【材質】天然木（杉材） 【生産国】中国 【注意事項】 ・アンティーク風仕上げのため、塗装のかすれ・色ムラ・多少の傷や節などが ・・・続きは下へ