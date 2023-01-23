『ヴァイスシュヴァルツ ブースターパック 小林さんちのメイドラゴン BOX【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 14時 02分に出品され03月27日 14時 02分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在927件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヴァイスシュヴァルツ ブースターパック 小林さんちのメイドラゴン BOX
【商品説明】
・(C)クール教信者・双葉社 (C)bushiroad All Rights Reserved.
【サイズ】
高さ : 3.80 cm
横幅 : 14.60 cm
奥行 : 14.90 cm
重量 : 320.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7854円
927 入札履歴
終了
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