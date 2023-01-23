『TiGLON インシュレーター木製カップ TZC-3 3個入 ティグロン その他オーディオ機器アクセサリー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 09時 25分に出品され05月02日 09時 25分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在898件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ※ 別売りの木製カップです。インシュレーター本体は付属いたしません。カップ形状にする事によりスパイクの転倒やズレを防ぎ、バランスの良い整った音質を再現します。