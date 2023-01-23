『ニッソー LED PGライナー600 ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 20時 49分に出品され03月16日 20時 49分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在601件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ニッソー LED PGライナー600 ブラック



【商品説明】

・原産国:中華人民共和国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ): 60×8.5×8cm

・本体重量: 1.1kg



【サイズ】

高さ : 8.50 cm

横幅 : 12.00 cm

奥行 : 62.00 cm

重量 : 800.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。