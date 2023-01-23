callaway（キャロウェイ） C23134204 ゴルフウェア ストライプフラワープリントコンパクトカノコ半袖シャツ レディース おしゃれ 吸汗速乾 UVカット【2025の人気アイテム】

商品情報

【商品型番】

C23134204



【ブランド】

callaway（キャロウェイ）



【商品名】

ストライプフラワープリントコンパクトカノコ半袖シャツ (WOMENS)



【商品詳細】

軽量でストレッチに優れた上品なカノコ素材使用。

ストライプとフラワーをミックスさせたオリジナル柄をプリントしました。

コーディネートの主役になれるシャツです。



【特徴】

＜eco Quality＞

・リサイクル原料を30％以上使用した素材



・吸汗速乾性、UPF15、抗菌性



【カラー】

ホワイト(1030)

ネイビー(1120)

グリーン(1140)



【素材】

・ポリエステル 100%



【サイズ】

S / バスト 91cm / 着丈 59cm / 肩幅 36cm / 袖丈 14.7cm

M / バスト 95cm / 着丈 61cm / 肩幅 37cm / 袖丈 15cm

L / バスト 99cm / 着丈 63cm / 肩幅 38cm / 袖丈 15.4cm



【ご注文の前に必ずご確認下さい】

※Tシャツ、ポロシャツ類・ソックス・アンダーウェア・スイムウェア・スイムキャップ類に関しましては、直接お肌に触れる商品の為、「交換・返品」につきましては初期不良を除き衛生面を考慮させていただきご遠慮いただいております。

何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。