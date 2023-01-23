『HI-GOLD ハイゴールド WBT-04409H 硬式メイプルバット ブラック 84cm【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 21時 03分に出品され03月18日 21時 03分に終了予定です。即決価格は7,852円に設定されています。現在138件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 HI-GOLD ハイゴールド WBT-04409H 硬式メイプルバット ブラック 84cm



商品コード：53060908913

型番：WBT-04409H

サイズ：84cm

カラー：ブラック



一般硬式用

USAメイプルバット

重量:880〜900g