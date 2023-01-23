『JVC HA-FX57BT-A Bluetooth 連続14時間再生ワイヤレスイヤホン/ネックバンド メタリックボディ ブルー【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 14時 47分に出品され03月28日 14時 47分に終了予定です。即決価格は7,851円に設定されています。現在452件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
JVC HA-FX57BT-A Bluetooth 連続14時間再生ワイヤレスイヤホン/ネックバンド メタリックボディ ブルー
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 3.60 cm
横幅 : 15.00 cm
奥行 : 18.50 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
SONY 密閉型インナーイヤーレシーバー XBA-S65 ブラック XBA-S65/B
¥ 7850
MIFO デジタルアンプ オーディオアンプ 最大出力150W（50W+50W）Bluetooth4.0 USBメモリ SDカード Hifi
¥ 7850
Roland ローランド バイノーラル マイクロホン イヤホン CS-10EM
¥ 7850
Ikko ITX01 ドッキングステーション USB-C ハブ - 10-in-1 USB C PD Dock DAC搭載 USB 3.2 ポート 1
¥ 7850
KGUSS K3 PRO USB DAC ヘッドホンアンプ 光 同軸 RCA 24Bit 192KHz DAコンバーター & ヘッドホンアン
¥ 7849
ヤマハ YAMAHA ヘッドホン ホワイト HPH-150WH
¥ 7849
KGUSS K3 PRO USB DAC ヘッドホンアンプ 光 同軸 RCA 24Bit 192KHz DAコンバーター & ヘッドホンアン
¥ 7849
イヤホン3.5mm 有線 グラフェン震膜 マイク付き リモコン付き ヘッドホン コンパクト ノイズ遮断 高音質 重低音 クリア通話
¥ 7848
ホンダCB500X NC700X NC750X 22ミリメートル7/8 ハンドル脂肪ライザー取付ライザーオートバイcncビレットアルミ
¥ 7848
車の日よけ，車の窓用のユニバーサルエクステンダー，アンチグレアサンスクリーン，UV保護
¥ 7848
Bluetooth5.0第2世代 Bluetooth イヤホン スポーツ ブルートゥース イヤホン 低音重視 マイク付き ワイヤレス イヤ
¥ 7848
進化版 Bluetooth5.0第2世代 Bluetooth イヤホン スポーツ ブルートゥース イヤホン 低音重視 マイク付き ワイヤレス
¥ 7848
Blue Ever Blue Model1001 BK
¥ 7848
AudioComm ANC完全ワイヤレスイヤホン ブラック HP-W800N
¥ 7848
国内正規品NOWALL ハイブリッドドライバー搭載 カナル型ワイヤレス対応イヤホン CH3 NW-CH3
¥ 7848
ソニー 完全ワイヤレスイヤホン WF-C500 : /軽量小型5.4g/高精度通話品質/簡単ペアリング/IPX4防滴性能/アイスグリーン W
¥ 7848
FiiO ポータブルアンプ KA1 Type-C FIO-KA1-TC小型 DAC搭載
¥ 7847
Levys Leathers ギターストラップ (MPJR-003)
¥ 7847
落札価格7851円
452 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！