『スター・トレック5 新たなる未知へ スペシャル・コレクターズ・エディション期間限定特別価格 DVD【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 01時 38分に出品され04月02日 01時 38分に終了予定です。即決価格は7,851円に設定されています。現在482件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
（中古品）スター・トレック5 新たなる未知へ スペシャル・コレクターズ・エディション【期間限定特別価格】 [DVD]
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【サイズ】
高さ : 1.48 cm
横幅 : 13.76 cm
奥行 : 18.03 cm
重量 : 80.0 g
【商品カテゴリ】
洋画SFの映像ソフト
※お届け：受注後に再メンテ、梱包します。
[書籍の場合]経年による使用感や汚れ日ヤケ（稀に書き込みライン引き）等ある場合もありますが、通読の問題はございません。また、特別な記載無くレンタルアップ品の場合がございます。
[DVDの場合]レンタル落ちはケースは無くディスクとジャケットのお届けとなります。使用感や汚れ日ヤケ等ある場合もあります。
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落札価格7851円
482 入札履歴
終了
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