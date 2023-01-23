『タカショー(Takasho) ウッドデコプランター 900【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 15時 58分に出品され04月01日 15時 58分に終了予定です。即決価格は7,851円に設定されています。現在545件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
タカショー(Takasho) ウッドデコプランター 900
【商品説明】
・ウッドデコシリーズで組み合わせればプランターで花壇やトレリスプランター、花台などの楽しみ方ができる
・サイズ:約幅90×奥行30×高さ25.5cm
・土の容量:約42L(目安値)
・材質:天然木
・水抜き穴:2箇所
【サイズ】
高さ : 25.50 cm
横幅 : 29.80 cm
奥行 : 90.00 cm
重量 : 4.31 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ウェルカムウッド(Welcome Wood) 大型鉢 H12D-UB UBアンバーブラウン
¥ 7850
Welcome Wood 木製 スリムプランター SPD90-CB 色はカフェブラウン 長さ90cm 奥行19cm 高さ30cm 容量34L
¥ 7850
Welcome Wood 木製 スリムプランター SPD90-UB UB アンバーブラウン 長さ90cm 奥行19cm 高さ30cm 容量3
¥ 7850
Welcome Wood 木製 スリムプランター SPD90-UB UB アンバーブラウン 長さ90cm 奥行19cm 高さ30cm 容量3
¥ 7850
マグネシウムプランター URBAN STONE(アーバンストーン) 幅36cm UBST-360
¥ 7850
ウェルカムウッド(Welcome Wood) 大型鉢 H12D-UB UBアンバーブラウン 深12号 長さ 37cm 奥行 37cm 高さ
¥ 7850
ホームインテリア タカショー(Takasho) ハンギングスタンドアンティークリーフ(中)
¥ 7850
ホームインテリア タカショー(Takasho) ハンギングスタンドアンティークリーフ(中)
¥ 7850
ウェルカムウッド(Welcome Wood) 大型鉢 プランター H12D-GC GCガーデンクリーム 深12号 長さ 37cm 奥行 37
¥ 7850
ウェルカムウッド(Welcome Wood) 大型鉢 H12D-UB UBアンバーブラウン 深12号 長さ 37cm 奥行 37cm 高さ
¥ 7850
コンパル 樽型プランター 横型 鉢底ネット付
¥ 7850
ポルトガル製 陶器 底穴なし 植木鉢カバー ピンク デイジー レリーフ 7号用 27cm psu-1501p
¥ 7850
ベトナム鉢 植木鉢 シャルロア (M30) テラコッタ 素焼き鉢 陶器鉢 プランター 園芸 ガーデニング おしゃれ これまでの洋風ガーデンと
¥ 7850
タカショー プランター ベジテラスプランター ナチュラルウッド WSP-05N 鉢 植木鉢 木製 野菜 花
¥ 7849
タカショー プランター ベジテラスプランター ナチュラルウッド WSP-05N 鉢 植木鉢 木製 野菜 花
¥ 7849
プランター 植木鉢 セメント製 北欧 スタイル 水抜き穴付き モダン 円形 通気性 シンプル 多肉ポット 花器 大型 デパートの床飾り ヴィンテージ オシャレ 室内
¥ 7849
ガーデンラック 3段 フラワースタンド 天然竹製 フラワーラック 幅100cm ハンギング 吊り下げ 花台 植物棚 多肉植物 棚 ベランダ
¥ 7849
フラワースタンド 木製 ガーデンラック 3段 幅80 ハンギング 吊り棚 ガーデニング 棚 植木鉢台 室内 屋外 観葉植物 花台 おしゃれ
¥ 7849
落札価格7851円
545 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！