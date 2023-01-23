『タカショー(Takasho) ウッドデコプランター 900【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 15時 58分に出品され04月01日 15時 58分に終了予定です。即決価格は7,851円に設定されています。現在545件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

タカショー(Takasho) ウッドデコプランター 900



【商品説明】

・ウッドデコシリーズで組み合わせればプランターで花壇やトレリスプランター、花台などの楽しみ方ができる

・サイズ:約幅90×奥行30×高さ25.5cm

・土の容量:約42L(目安値)

・材質:天然木

・水抜き穴:2箇所



【サイズ】

高さ : 25.50 cm

横幅 : 29.80 cm

奥行 : 90.00 cm

重量 : 4.31 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。