『インテリア KOYAMA オーバルスタンドミラー V-32 シルバー 拡大鏡付【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 12時 31分に出品され03月28日 12時 31分に終了予定です。即決価格は7,850円に設定されています。現在418件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
手鏡、ハンドミラー
【商品名】
KOYAMA オーバルスタンドミラー V-32 シルバー 拡大鏡付
【商品説明】
・サイズ: 31×17×9.0cm
・メーカー型番:V-32
・両面鏡
・原産国:韓国
・本体重量: 0.7kg
・材質:スティール+シルバーメッキ
・裏面2倍拡大鏡
・鏡面サイズ: 31×17cm
【サイズ】
高さ : 2.90 cm
横幅 : 19.60 cm
奥行 : 34.30 cm
重量 : 750.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7850円
418 入札履歴
終了
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