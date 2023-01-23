『インテリア KOYAMA オーバルスタンドミラー V-32 シルバー 拡大鏡付【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 12時 31分に出品され03月28日 12時 31分に終了予定です。即決価格は7,850円に設定されています。現在418件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 手鏡、ハンドミラー

【商品名】

KOYAMA オーバルスタンドミラー V-32 シルバー 拡大鏡付



【商品説明】

・サイズ: 31×17×9.0cm

・メーカー型番:V-32

・両面鏡

・原産国:韓国

・本体重量: 0.7kg

・材質:スティール+シルバーメッキ

・裏面2倍拡大鏡

・鏡面サイズ: 31×17cm



【サイズ】

高さ : 2.90 cm

横幅 : 19.60 cm

奥行 : 34.30 cm

重量 : 750.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。