『JBL WAVE BEAM 完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth/IP54防水防塵/アプリ対応USBタイプC (ブラック)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 12時 42分に出品され03月04日 12時 42分に終了予定です。即決価格は7,847円に設定されています。現在436件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
JBL 14.4cm8.6cm3.0cm 120g
※こちらのサイズ・重量表記は実サイズ・内容量ではございません。箱・瓶・容器などサイズ・重量に加算されております。お間違いない様お願い申しあげます。※商品タイトルに個数表記が無い場合、単品１個での販売となります。保管・輸送・経年劣化等で外箱・パッケージ箱への擦れ・凹み等ある場合がございますが新品未使用の問題がない商品として出荷しております。商品パッケージリニューアルにより掲載画像とは別のパッケージでのお届けとなる場合がございます。詳細はお問い合わせください。
JBL WAVE BEAM 完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth/IP54防水防塵/アプリ対応USBタイプC (ブラック)
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落札価格7847円
436 入札履歴
終了
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