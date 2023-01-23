『ASHU 犬用 ウェアハーネス メッシュ レッド XL:胴回り60-72cm 帝塚山ハウンドカム 中型犬【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月01日 10時 00分に出品され05月01日 10時 00分に終了予定です。即決価格は7,845円に設定されています。現在655件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ASHU 犬用 ウェアハーネス メッシュ レッド XL:胴回り60-72cm 帝塚山ハウンドカム 中型犬



【商品説明】

・COLOR：レッド

・ブランド：ASHU

・お洋服感覚でかわいい！

・体に優しい！！ウェア型ハーネス！



【サイズ】

高さ : 5.10 cm

横幅 : 18.20 cm

奥行 : 20.30 cm

重量 : 90.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。