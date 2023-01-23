『ZECK （ゼック） スノーゴーグル ゴーグル LZ-18J アジアンフィット マットブラック スノーボード スキー ダブルレンズ 平面レン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 13時 33分に出品され03月25日 13時 33分に終了予定です。即決価格は7,844円に設定されています。現在958件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ZECK （ゼック） スノーゴーグル ゴーグル LZ-18J アジアンフィット マットブラック スノーボード スキー ダブルレンズ 平面レン



【商品説明】

・フィット ： ASIAN FIT / アジアンフィット

・フレームカラー：マットブラック

・モデル ： LZ-18J

・レンズ/可視光線透過率 PINK MIRROR ピンクミラー / 50% UV カット 曇り止め

・付属品 ： マイクロバック



【サイズ】

高さ : 9.70 cm

横幅 : 11.20 cm

奥行 : 20.00 cm

重量 : 240.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございます。その際は、別途ご連絡させていただきます。