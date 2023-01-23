『サンガーデン 硫酸加里（球状） 20kg【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月15日 10時 29分に出品され04月15日 10時 29分に終了予定です。即決価格は7,844円に設定されています。現在463件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
サンガーデン 硫酸加里（球状） 20kg
【商品説明】
・化学肥料
・普通肥料
・肥料成分：窒素0% りん酸0% 加里50%
・速効性
【サイズ】
高さ : 11.70 cm
横幅 : 41.29 cm
奥行 : 59.00 cm
重量 : 20.08 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7844円
463 入札履歴
終了
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