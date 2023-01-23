『サンガーデン 硫酸加里（球状） 20kg【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月15日 10時 29分に出品され04月15日 10時 29分に終了予定です。即決価格は7,844円に設定されています。現在463件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

サンガーデン 硫酸加里（球状） 20kg



【商品説明】

・化学肥料

・普通肥料

・肥料成分：窒素0% りん酸0% 加里50%

・速効性



【サイズ】

高さ : 11.70 cm

横幅 : 41.29 cm

奥行 : 59.00 cm

重量 : 20.08 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。