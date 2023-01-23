『TOMIX Nゲージ 東武500系リバティ 増結セット 3両 98428 鉄道模型 電車【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 13時 29分に出品され03月23日 13時 29分に終了予定です。即決価格は7,844円に設定されています。現在177件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TOMIX Nゲージ 東武500系リバティ 増結セット 3両 98428 鉄道模型 電車
【商品説明】
・東武500系「リバティ」を新規製作で再現。
・東武鉄道商品化許諾申請中
【サイズ】
高さ : 3.60 cm
横幅 : 21.80 cm
奥行 : 30.60 cm
重量 : 640.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※食品販売の場合についての補足
商品サンプル画像の中に記載の賞味期限部分はあくまでのサンプル例であり、販売商品の賞味期限は1ヵ月以上の賞味期限がある品物を出荷させていただきます。
商品サンプル画像の中にイメージ画像が含まれておりますが全て新品未開封の品物を出荷させていただきます。
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落札価格7844円
177 入札履歴
終了
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