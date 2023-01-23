『KEFITEVD ワークジャケット メンズ アーミージャケット スタンドカラー ブルゾン かっこいい 防寒着 作業服 春用 ネイビー JP【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 08時 35分に出品され04月07日 08時 35分に終了予定です。即決価格は7,844円に設定されています。現在920件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KEFITEVD ワークジャケット メンズ アーミージャケット スタンドカラー ブルゾン かっこいい 防寒着 作業服 春用 ネイビー JP
【商品説明】
・【5ポケット】?ポケットについて：胸フラップポケット*2、サイドポケット*2、内ポケット*1 大事な物を落とさないように胸フラップポケットにフタとボタンを付き、安全性をアップします。
・【コーデアドバイス】無地のカジュアルなアーミー風のジャケットですから、幅広いコーディネートをお楽しみ頂けると思います。例えば、デニムやＴシャツに合わせるだけで、アーミーのスタイルを出来上がられます。その以外、カーゴパンツやチノパンやハーパンなどもおすすめ。
・【サイズ】選択欄のサイズは日本（JP）サイズです。ご購入前にサイズ表をご参考くださいませ。そして、商品や包装には、各国のサイズが表記してあります。ご了承くだ
【サイズ】
高さ : 13.00 cm
横幅 : 22.80 cm
奥行 : 27.60 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
KEFITEVD ワークジャケット メンズ アーミージャケット スタンドカラー ブルゾン かっこいい 防寒着 作業服 春用 ネイビー JP
¥ 7844
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落札価格7844円
920 入札履歴
終了
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