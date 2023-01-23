『SIZKAL犬用バリカン 犬 猫 ペット 静音モデル コードレス 高さ調整 長時間バッテリー 足裏 セルフトリミング 日本企画商品 PSE認【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 02時 15分に出品され03月12日 02時 15分に終了予定です。即決価格は7,842円に設定されています。現在781件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「ノーブランド品」より引用"



【商品名】

SIZKAL犬用バリカン 犬 猫 ペット 静音モデル コードレス 高さ調整 長時間バッテリー 足裏 セルフトリミング 日本企画商品 PSE認



【商品説明】

・【優れた切れ味】刃にセラミック/チタニウムを採用しており、優れた切れ味でストレスなく滑らかにカットできます。

・【全身どこでもカット可】本体で0.8-2.0mm、アタッチメントで3mm-12mmの長さ調節ができるため、犬、猫などのペットの全身カットや足裏、お尻等、柔軟にカットできます。

・【犬、猫などのペットも安心の静音設計】怖がりな犬、猫などのペットのために圧倒的な静音、低振動を実現しています。

・【長時間利用可能】2000mAhの大容量バッテリー搭載なので、コードレスで最大4時間の連続使用が可能です。また、コンセントに繋ぎな



【サイズ】

高さ : 6.80 cm

横幅 : 23.40 cm

奥行 : 24.40 cm

重量 : 620.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。